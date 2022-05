Pedro Rocha e Valéria Costa realizaram oficina de teatro de bonecos

Os bonequeiros Pedro Rocha e Valéria dos Santos Costa realizaram, de 05 a 08 de abril, das 18h às 21h, na sede Trupencanta, localizada no Morro da Conceição, oficina de Teatro de Bonecos com materiais recicláveis.

O evento foi direcionado para os jovens inscritos nos programas sociais e culturais da ONG e contou com a participação de 18 inscritos.

Na abertura, os participantes tiveram acesso às informações básicas sobre a história do teatro de bonecos, os tipos de bonecos, materiais utilizados e puderam conhecer e manipular vários personagens que foram disponibilizados, como príncipe, bruxas e outros.

Na etapa prática, os alunos tiveram contato com a pesquisa, a criação, os materiais utilizados na construção e a manipulação dos bonecos. “É nesta etapa que o participante teve acesso à concepção, ao que dá a vida ao boneco”, explica Valéria dos Santos, uma das ministrantes da oficina.

Pedro Rocha, também ministrante da oficina, explica que ela é objetivamente técnica e visa instrumentalizar os participantes na perspectiva da leitura de conceitos de reciclagem e reaproveitamento e da Linguagem do Teatro de Formas Animadas. “É um gênero teatral, da qual fazem parte o teatro de bonecos, máscaras, objetos, sombras, imagens e formas abstratas -muito influenciado pelo teatro visual, as artes plásticas e pelo cinema. As Formas Animadas são, atualmente, um campo híbrido de experimentação estética, conceitual e dramatúrgica”, detalha.

Durante os encontros, foram construídos dois bonecos, baseados nas histórias também criadas pelos participantes da Oficina.

Ao final, uma breve apresentação feita pelos participantes marcou o encerramento do encontro que, com certeza, ficou com um gostinho de quero mais.

Todos concordaram de reunirem-se às quintas-feiras para prosseguir com o projeto que certamente trará muitos frutos.

O Teatro de Bonecos é uma arte milenar que teve origem na pré-história. Os registros apontam que a China, a Índia e a Indonésia usavam bonecos em espetáculos que retratavam a vida cotidiana da sociedade oriental. Esta arte ultrapassou as fronteiras, foi objeto de evangelização, de fazer críticas, de lazer e, até hoje, é uma das formas de expressão mais apreciadas por pessoas de todas as idades.

Este evento contou com o apoio e a parceria da empresa Ângulo Social.