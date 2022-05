Além Paraíba realiza Dia D de vacinação neste sábado

Para estimular as pessoas a se vacinarem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) promove neste sábado (30/4) o Dia D de Mobilização, quando as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todo o estado, inclusive de Além Paraíba, estarão abertas para aplicação do imunizante. Nesta data, as crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias) também poderão ser vacinadas.



A partir da próxima semana, a campanha entra na segunda fase, que tem como grupos prioritários, além das crianças, gestantes, puérperas, indígenas, pessoas com comorbidades e professores, entre outros segmentos. Até 3/6, a estimativa é que 8.299.488 pessoas sejam vacinadas ao longo das duas fases da campanha no estado.



A coordenadora do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Dias Gusmão, explica que quem ainda não foi imunizado e pertence aos grupos prioritários deve procurar uma das Unidades Básicas de Saúde do estado. “Pessoas com 60 anos ou mais de idade e trabalhadores da saúde que não se vacinaram contra a influenza podem procurar um posto de saúde perto de casa para se imunizar. Mesmo quem se imunizou contra a influenza em 2021 e faz parte dos grupos prioritários da campanha deste ano deve tomar a vacina novamente”, explica.



A vacina Influenza trivalente oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Segundo Josianne, a vacinação anual previne as formas graves da doença. “A vacina tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza na população-alvo para a vacinação. Por isso é muito importante procurar um posto e se imunizar”, finaliza.



Confira o cronograma da 24ª Campanha de Vacinação contra a Influenza



Primeira etapa – de 4/4 a 30/4/2022

- Idosos com 60 anos ou mais

- Trabalhadores da saúde



Dia D de Mobilização – 30/4/2022



Segunda etapa – de 2/5 a 3/6/2022

- Crianças (de seis meses a menos de cinco anos)

- Gestantes e puérperas

- Povos indígenas

- Professores

- Pessoas com comorbidades

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

- População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas