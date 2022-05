Casos de Covid totalmente zerados em Além Paraíba

A Secretaria Municipal de Saúde emitiu na última quinta-feira, 28 de abril, o Boletim Epidemiológico nº692. Nele não consta nenhuma pessoa com covid19 no município de Além Paraíba.

Além de não registrar nenhuma pessoa positiva no momento com a doença, também não constam internados e nem casos suspeitos. ´

É a primeira vez que os casos em Além Paraíba ficam totalmente zerados (casos positivos, suspeitos e internados).

Desde o início de março, com a queda de casos, que o Boletim Epidemiológico vem sendo disponibilizado semanalmente.

Vale lembrar que o mês de janeiro deste ano, quando a variante Ômicrom começou a circular em Além Paraíba, este mesmo B.E, que hoje consta zerado, chegou a registrar mais de 800 casos positivos em apenas 1 dia.

VACINAÇÃO

Uma pesquisa da Fiocruz divulgada na segunda-feira, 04 de abril, analisou a efetividade das doses de reforço contra a Covid-19. Diante dos surtos de Ômicron em países com alta cobertura de vacinas de vírus inativado, o estudo avaliou o ganho de proteção que a terceira dose forneceu a adultos brasileiros que tinham completado o esquema vacinal com duas doses de CoronaVac. Para isso, os pesquisadores analisaram três cenários: pessoas vacinadas apenas com a série primária de CoronaVac (duas doses), com dose de reforço homóloga (três doses de CoronaVac) e heteróloga (duas doses de CoronaVac + reforço de Pfizer). Este último grupo foi o que apresentou maior e mais duradoura proteção contra a Covid-19 grave.

Segundo a Fiocruz, no período de predominância da Ômicron, a eficácia da vacina em até seis meses após a segunda dose de CoronaVac foi de 8,1% contra Covid-19 sintomática e de 57% contra desfechos graves da doença. Com uma terceira dose da mesma vacina, a eficácia contra a Covid sintomática foi de 15% e, contra a Covid-19 grave, de 71,3%. Já com uma terceira dose da Pfizer, a proteção aumenta de forma significativa: 56,8% contra a Covid-19 leve e 85,5% contra os casos graves. Enquanto o declínio da eficácia da vacina contra a Covid-19 sintomática foi observado 90 dias em ambos os tipos de reforço, o declínio de eficácia contra as formas graves da doença só foi observado após um reforço homólogo.

A pandemia vem dando uma trégua e trazendo alívio a toda população de Além Paraíba e do mundo, graças ao avanço da vacinação.