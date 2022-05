Vencedora do reality de emagrecimento eliminou mais de 10 quilos em 30 dias

Terminou na última terça-feira, dia 26 de abril, o primeiro reality de emagrecimento de Além Paraíba. A idealização do projeto foi da nutricionista ortomolecular Elisa Lobo, com o apoio da clínica Ampla Núcleo e o patrocínio de diversas empresas.

Duas candidatas chegaram à final: Luana Zóffoli e Roberta Pires Elmais. A vencedora do reality foi Luana Zoffoli que, em 30 dias, eliminou 10,100kg e 12cm de abdômen. Roberta Pires Elmais eliminou 8,200kg e 12cm de abdômen.

Durante a realização do reality, as candidatas passaram por avaliação cardiológica e exames laboratoriais. Também tiveram o acompanhamento de personal trainer em atividades físicas. Para potencializar os resultados, a nutricionista Elisa Lobo prescreveu para as participantes fórmulas ortomoleculares.

O reality de emagrecimento movimentou as redes sociais. Todos queriam acompanhar o desenvolvimento das participantes. Ambas conseguiram eliminar muitos quilos e ganhar mais saúde.

Luana Zóffoli, a vencedora, ficou muito feliz com a mudança em seu corpo e pretende levar adiante os novos hábitos adquiridos durante o reality. Por ter sido a vencedora, ela levou o prêmio de R$ 1.000,00.

A revelação do resultado e a entrega do prêmio aconteceram durante concorrido jantar realizado na noite do dia 26 de abril, no espaço de eventos Casa MG. O menu da noite esteve por conta do celebrado chef de cozinha João Alberto Rosa, do Mercedes Bistrô, de Sapucaia.

A ideia de realização do Reality de Emagrecimento partiu da nutricionista ortomolecular Elisa Lobo que, para tal, contou com o total apoio da Clínica Ampla, localizada na Ilha do Lazareto.

O Jornal Agora parabeniza à nutricionista Elisa Lobo pela ideia e realização do primeiro reality de emagrecimento de Além Paraíba. Ela movimentou o comércio da cidade, deu um show de empreendedorismo e elevou a autoestima de muitas pessoas que precisam de um estímulo para dar o primeiro passo em busca de uma vida mais saudável. Elisa é uma profissional estudiosa e dedicada, que cativa seus pacientes e apresenta resultados. Esse sucesso todo ela conquista com muito trabalho, carisma, carinho e amor pelo que faz. Esse é o seu diferencial!