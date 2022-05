Polícia prende além-paraibano acusado de liderar facção criminosa

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta terça-feira (03), em Minas Gerais, um além-paraibano acusado de liderar uma facção criminosa do Rio especializada em perfuração de dutos da Petrobras para roubo de combustível.

Preso acusado de fazer parte do grupo criminoso que furtava combustível em oleodutos da Petrobras (Foto: Divulgação)

Mauro Pereira Gabry, que estava foragido, é acusado de ser o responsável por efetuar a perfuração dos dutos com uso de equipamentos próprio. Ele também é acusado de ser o responsável pelo transporte do combustível roubado em caminhões.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso se comunicava por um grupo criado em um aplicativo de mensagens, onde planejavam estratégias para realizar o furto. O crime era cometido, geralmente, em áreas remotas e em horários noturnos, com o objetivo de dificultar o trabalho da polícia.

Oleoduto modificado por criminosos para furto de combustível (Foto: Reprodução)

O grupo de mensagem era denominado de “BR Ratobras”, havendo ainda uma espécie de logomarca criada com um rato portando um fuzil.

A prisão de Mauro é um desdobramento da operação Ratoeira.

Local onde o acusado de integrar a quadrilha de furto de combustível foi preso em Minas Gerais (Foto: Reprodução)

O furto de petróleo e derivados a partir da perfuração de dutos da Petrobras é classificado como um crime de alta periculosidade social, pois, além de causar prejuízos econômicos à estatal e, por via indireta, ao consumidor, cria um risco concreto de vazamentos, incêndios, explosões e danos ambientais