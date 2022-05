Por ter vivido a experiência de esperar por anos, muitas vezes pensar que não seria capaz de engravidar, talvez isso tenha me levado a me especializar dentro da nutrição em fertilidade. E talvez, você esteja lendo minha matéria agora e esteja pensando também que não conseguirá. Não posso afirmar que você vai engravidar, porém, posso te dizer com toda a certeza que, se você buscar os tratamentos certos, suas chances aumentam significativamente.

Hoje o assunto também diz respeito aos homens. Embora seja de conhecimento de muitos, a preparação pré gestacional ainda não é feita por todas as mulheres e seus parceiros, justamente por falta de algumas informações importantes nessa fase que antecede a gravidez.

Qual o tipo de preparação? O que eu posso fazer para engravidar e ter uma gestação saudável? Essa preparação é necessária exclusivamente pelas mulheres?

Primeiramente é importante que as tentantes saibam que elas precisam passar por uma equipe multiprofissional, composta normalmente por um ginecologista, um nutricionista com conhecimento em fertilidade e, um psicólogo, para que tudo saia da melhor forma possível, otimizando a fertilidade da tentante e também do seu parceiro.

A nutrição desempenha um papel fundamental quando o assunto é engravidar, e os hábitos de vida do casal tem influência nesse processo. Precisamos considerar a necessidade de estar, por exemplo, com os níveis de melatonina em dia (hormônio produzido durante a noite de sono, responsável pela diminuição do estresse oxidativo e desenvolvimento embrionário), da vitamina D (responsável pelo amadurecimento do óvulo, o crescimento e amadurecimento do folículo, para a receptividade do endométrio;quais os níveis de metais pesados no organismo (que causa envelhecimento dos ovários)? Da mesma forma que, deve-se considerar a prática de atividade física, pois esses são alguns fatores primordiais para a saúde dessa mulher e também do homem.

Através da nutrição, o casal tentante obtém nutrientes de qualidade para que essa gestação tenha sucesso. Importante salientar que, por mais que o corpo esteja saudável (não estou falando de estereótipos, mas de saúde em todos os aspectos), será que o corpo da tentante está pronto para receber um embrião? Isso só é possível afirmar após avaliação nutricional.

A ciência está aí para te ajudar e se, você está pensando ou tentando engravidar, não deixe de ser acompanhada por uma equipe de profissionais capacitados a te ajudar nesse momento tão importante. Acredite, isso fará total diferença!