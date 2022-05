Além ao Luar acontece no sábado, 07 de maio

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo convida toda população para o “1º Além ao Luar”, que acontecerá na Praça de São José, amanhã, no dia 07 de maio, às 18 horas.

Um evento para toda família Alemparaibana, com muita música, astronomia e artesanato local.

O evento contará com a presença de artesão alemparaibanos; gastronomia com a Chef Natalia Kaufmann, do Lugar de Confeitar; Chopp Porto Novo (Chopp Alemparaibano).

A música vai ficar por conta das bandas Sigma Acústica, de Além Paraíba; e, Choro na Praça, do Rio de Janeiro.

Contamos com a presença de todos, evento é gratuito, aberto ao público e terá mesas liberadas para quem quiser sentar.