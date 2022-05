Associação Musical Carlos Gomes vai realizar homenagem ao Dia das Mães

A Associação Musical Carlos Gomes, uma das mais antigas e importantes instituições de Além Paraíba e região – 126 anos no próximo dia 15 de agosto, irá realizar no próximo domingo, 8 de maio, na Praça do Imigrantes, uma retreta em homenagens direcionada à todas mães alemparaibanas.

O evento terá início às 9h30min, e os músicos da “banda”, liderados pelo maestro Hamilton Carvalho, certamente promoverão um dos mais belos espetáculos musicais deste ano de 2022 na boa terra banhada pelo Rio Paraíba do Sul..

Parabéns à direção da instituição, ao maestro Hamilton Carvalho e todos os componentes da Carlos Gomes por prestarem esta homenagem às mães alemparaibanas, porque não dizer à todas as mães brasileiras.