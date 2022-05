CENTEP ABRE NOVAS TURMAS PARA CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

No próximo mês de maio, o Centro Técnico de Educação Profissional – CENTEP – vai abrir novas turmas para o Curso Técnico em Enfermagem.

O Curso Técnico em Enfermagem qualifica profissionais que podem trabalhar com equipes multidisciplinares para promover a recuperação, reabilitação e ações preventivas para a saúde coletiva e individual.

Além disso, os Técnicos de Enfermagem apoiam os enfermeiros no planejamento e execução das atividades, no gerenciamento do risco de infecções hospitalares e na assistência aos pacientes críticos.

O técnico de enfermagem pode atuar em hospitais, clínicas médicas, laboratórios de exames, creches, atendimento em domicílio, escolas, e muitos outros. O mercado de trabalho para este profissional é amplo, com o salário variando entre R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00.

Nestes dois anos de pandemia, os profissionais de enfermagem foram a base da linha de frente no combate à doença causada pelo coronavírus. Sabemos que é a maior classe de profissionais de saúde do Brasil e a segunda maior classe de profissionais do Brasil, tendo, em seu corpo, enfermeiros e técnicos de enfermagem que lutam diariamente para a recuperação de pessoas acometidas pela infecção viral pelo SARS-CoV-2, causador de diversas complicações.

A grade curricular do curso técnico em enfermagem pode variar de acordo com a instituição de ensino, é baseada nas exigências do mercado de trabalho e aplica teorias e práticas para que o aluno adquira maiores conhecimentos.

