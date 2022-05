TJMG mantém o Decreto de Intervenção Municipal no HSS

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através de sua 5ª Câmara Cível, julgou por unanimidade a liminar da Desembargadora Áurea Brasil, que concedeu liminar mantendo vigente o Decreto Municipal que realizou intervenção no Hospital São Salvador afastando o Provedor Rafael Gracioli de sua administração.

Com a decisão por unanimidade permanece valendo o decreto do prefeito e o Hospital São Salvador segue sob intervenção sendo administrado pelo interventor José Roberto Monteiro Faria e uma equipe.

Todos os desembargadores, com base nos documentos que constavam no processo votaram com a Desembargadora mantendo o atual Provedor afastado e a intervenção municipal em vigor.

Estiveram presentes no julgamento presencial os Advogados do município, contratados desde 2017 para representar Além Paraíba na segunda instancia judicial. O ex Provedor do Hospital, Dr. Rafael Gracioli também esteve presente na Sessão de Julgamento junto do Advogado que o representava, podendo assistir o resultado.