Tudo sobre hidratação capilar com a Vitiss e Alfa Perfumaria

O ritual de hidratação capilar é responsável por repor a água e os nutrientes do cabelo que são perdidos diariamente com a química, poluição, radiação solar e o uso do secador e da chapinha. Sem esse tratamento, os cabelos ficam secos, opacos e sem vida. E foi pensando nisso que a ALFA PERFUMARIA em parceria com os produtos VITISS, trouxe para a cidade de Além Paraíba uma linha de produtos para hidratação capilar.

Hidratar os cabelos: os melhores produtos



Hidratar os cabelos pode ser um desafio. A maioria das pessoas se preocupa bastante com a beleza e a sua aparência física no geral. Mas um dos principais aspectos está relacionado ao cabelo. Por isso, conheça alguns produtos para hidratar os cabelos.



Primeiramente, é interessante destacar que cada cabelo tem a sua própria necessidade. Isto é, alguns cabelos precisam de nutrição, outros de reconstrução ou da hidratação. Então, antes de adquirir os produtos de hidratação, entenda quais as principais necessidades do seu cabelo.



Assim, caso você queira ter um cabelo macio e recuperar o brilho natural dele, invista em hidratação. Para isso, busque os melhores produtos que agem dessa maneira. Cuide dos seus cabelos e os hidrate.



O seu hair care, ou rotina de cabelo, deve ser muito bem planejado. Logo, defina quais dias da semana você vai destinar à hidratação.



Hidratação capilar



Inicialmente, trouxemos uma definição ampla do que seria a hidratação capilar, para que você entenda melhor. A hidratação, então, se trata de uma etapa do seu cronograma capilar, tendo como intuito devolver a água aos fios, além dos nutrientes.



Todos os dias o nosso cabelo perde esses elementos (nutrientes e água), devido à altíssima exposição a fatores externos. Dentre os exemplos, podemos citar os raios solares, ar-condicionado, poluição e vento.



Em outros casos, o cabelo passa por muitos procedimentos químicos. É mais comum em pessoas que fazem progressivas, alisamentos, colorações ou uso excessivo de secador.



Nesse sentido, é primordial priorizar a reposição desses nutrientes, a fim de restaurar a umidade dos fios. Isso faz com que o cabelo seja resistente novamente, saudável e maleável. Desse modo, você pode realizar a aplicação de máscaras hidratantes em casa mesmo. Lembre-se de que o seu cabelo precisa receber uma hidratação ao menos uma vez ao mês.



Benefícios da hidratação capilar



Quando você investe em uma hidratação frequente, o seu cabelo recebe alguns benefícios, tais como:



– Previne o ressecamento dos fios;

– Evita o surgimento de pontas duplas;

– Fortifica o fio e auxilia no processo de crescimento do cabelo;

– Diminui o efeito de frizz;

– Revitaliza o cabelo (em especial os danificados devido a procedimentos químicos);

– Torna os fios mais saudáveis, o que proporciona um brilho natural;

– Aumenta a flexibilidade e maleabilidade do fio, o que evita que eles quebrem com facilidade;

– Dá a sensação de toque suave e que os fios são sedosos.



Produtos para a hidratação do cabelo



A hidratação capilar não é algo feito somente nos salões de beleza. Como vimos acima, é possível fazer em casa. Porém, para que isso surta os melhores resultados, você deve contar com produtos próprios de hidratação do cabelo.



Benefícios da hidratação capilar



Quando você investe em uma hidratação frequente, o seu cabelo recebe alguns benefícios, tais como:

– Previne o ressecamento dos fios;

– Evita o surgimento de pontas duplas;

– Fortifica o fio e auxilia no processo de crescimento do cabelo;

– Diminui o efeito de frizz;

– Revitaliza o cabelo (em especial os danificados devido a procedimentos químicos);

– Torna os fios mais saudáveis, o que proporciona um brilho natural;

– Aumenta a flexibilidade e maleabilidade do fio, o que evita que eles quebrem com facilidade;

– Dá a sensação de toque suave e que os fios são sedosos.



Produtos para a hidratação do cabelo



A hidratação capilar não é algo feito somente nos salões de beleza. Como vimos acima, é possível fazer em casa. Porém, para que isso surta os melhores resultados, você deve contar com produtos próprios de hidratação do cabelo.





Linha Monoï de Tahiti

A Linha Monoï de Tahiti, da Vitiss, foi desenvolvida com o intuito de limpar, suavizar e hidratar os cabelos extremamente danificados. Assim, a linha conta em sua fórmula Monoï de Tahiti e Óleo de Abyssinian. Linha Monoï de Tahiti.

Esses elementos estão associados a agentes condicionantes e reestruturantes que auxiliam na restauração da vitalidade. Além disso, a linha também trata da elasticidade dos cabelos, deixando-os resistentes à quebra, macios e brilhantes.



Linha Quiabo

Outra linha muito interessante é a Linha Quiabo, da Vitiss. Sua combinação perfeita entre as vitaminas existentes no quiabo e os oligoelementos. Alguns exemplos são o cobre, magnésio e silício. Eles têm como função fortalecer os seus cabelos e combate o aparecimento de pontas duplas. Além disso, outra ação é que ele deixa os fios mais fortes, resistentes e nutridos na medida certa.



Linha Mandioca

A Linha Mandioca, da Vitiss, possui uma fórmula equilibrada, rica em vitaminas, proteínas e minerais. Esses elementos são os presentes no extrato da folha de mandioca. Inclusive, com essa linha você pode lavar suavemente os cabelos, o que auxilia no crescimento e fortalece os fios. Além disso, os produtos da linha contribuem para a reestruturação da fibra capilar da raiz até as pontas. Por fim, um dos seus efeitos é devolver aos cabelos opacos a maciez, a elasticidade e o brilho perdidos no dia a dia.

Cabelos oleosos também devem ser hidratados?



Uma pergunta muito comum é se você deve hidratar os cabelos oleosos, e sim, esse tipo de fio capilar precisa da hidratação. O que vai mudar desse tipo de cabelo em relação aos outros é a frequência que você hidrata os fios, além da máscara capilar. No caso dos cabelos secos, eles devem ser hidratados de 2 a 3 vezes, com o uso de fórmulas concentradas. Além disso, esses produtos precisam ser ricos em óleos e reparadores. Já os cabelos mistos e normais precisam de hidratação semanalmente, ou a cada 15 dias. Por fim, os oleosos podem receber hidratação uma vez ao mês ou a cada 15 dias. Claro que existem diversas dicas de hidratação capilar, mas o seu cabelo é único. Por isso, entenda quais as necessidades dele e somente depois defina um cronograma capilar.





Quer conhecer os produtos VITISS? Vá à ALFA Perfumaria mais próxima de você! Ficou curioso para saber onde encontrar tudo isso?



A ALFA Perfumaria fica localizada em dois endereços:



Em Jamapará, na Praça Coronel Augusto Perácio, nº2 – loja 2 - referência: “na boca da ponte”. Tel: (32) 3466-6122



Em Além Paraíba, no bairro Vila Laroca, na Rua Coronel Castelo Branco, nº 45 - referência: embaixo do clube comercial. Tel: (32) 2010-6710.