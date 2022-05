A história de mãe e filha na sala de aula do Ceja Jamapará

No último domingo, 08 de maio, foi comemorado o Dia das Mães, e o CEJA Jamapará contou a história de Simone e Luanna (mãe e filha), que estudam juntas.

A relação de Simone Martins, de 43 anos, e da sua filha Luanna Martins da Silva, de 26, é baseada em uma ligação que vai além do convívio familiar. Neste Dia das Mães, nós contamos a história delas, que são, além de mãe e filha, colegas no Centro de Educação de Jovens e Adultos – Ceja Jamapará, distrito do município de Sapucaia, na região Centro-Sul Fluminense. Luanna diz que é um privilégio estar ao lado de Simone na escola, que sempre a incentivou a estudar.

“É uma ajudando a outra, estimulando e seguindo rumo ao melhor para nós duas. Minha mãe, com toda certeza, além da força e garra que tem, ainda é nossa maior influenciadora. Ela me inspira muito. Se eu conseguir ser para a minha filha um por cento da mãe que ela é para mim, eu vou ser a melhor mãe”, declarou Luanna que é mãe da pequena Luna, de 5 anos.

Quando se refere ao companheirismo e à relação com a filha, Simone não esconde a felicidade: “É a melhor coisa do mundo. Ser avó, então, nem se fala. É ser mãe duas vezes, é mais amor!”. Consciente de que para muitas famílias incentivar os filhos nos estudos é um desafio, ela disse que a ideia de se matricularem no Ceja partiu dela: “Veio de mim, pois acho que nunca é tarde para começar e querer o melhor. Eu fui e a incentivei a ir também”.

Simone contou que o processo de se transformarem em colegas de escola foi tranquilo: “Ela também já queria, só que a preguiça não deixava. Agora, estamos firmes e nossa meta é terminar o Ensino Médio ainda este ano”. Luanna está entusiasmada e disse que seguir o conselho da mãe foi a melhor decisão: “Primeiro porque é uma conquista de vida e, segundo, significa conseguir o melhor para concluir os estudos”, afirmou a estudante que pretende ser podóloga e investir na carreira de designer de unhas.

A busca do conhecimento de mãe e filha no Ceja Jamapará destaca que o esforço e a parceria de ambas tem um grande significado: “Força de vontade”. Nosso maior incentivo é estarmos juntas e nos ajudarmos. É o desejo de crescer, de ser melhor, de dar o exemplo”, destacou Simone.