Juiz interdita canil da Prefeitura de Além Paraíba

O juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Além Paraíba, Dr. Leonardo Curty Bergamini, acatou o pedido do Ministério Público (MPMG), que decidiu pela interdição do Canil Municipal de Além Paraíba, com o pedido de uma Tutela de Urgência.

A decisão teve por base a Ação Civil Pública, processo nº: 5001051-10.2022.8.13.0015.

Segundo o juiz em sua decisão, a presença do perigo de dano é evidente, na medida em que a ausência de condições de manutenção e higiene podem gerar danos irreparáveis à população, animais e ao próprio meio ambiente.

Ficou determinada a imediata interdição do canil, proibindo o município de receber outros cães e ordenando que o mesmo dê a destinação adequada aos animais já existentes no canil.



A audiência de conciliação foi marcada para o dia 07 de julho deste ano, às 13h30min, no CEJUSC (é pública). Caso a municipalidade alemparaibana não venha cumprir a decisão poderá pagar multa diária de mil reais por animal recebido irregularmente, limitada a cem mil reais.

Agora resta aguardar o cumprimento da decisão e verificar para onde os cães serão destinados.

A municipalidade deve apresentar sua defesa em momento oportuno e pode recorrer dessa decisão de interdição.

Na nota divulgada, o Grupo Além dos Animais agradeceu as providências dos vereadores que atuaram no caso, ao Ministério Público, e enfatiza que espera que o Poder Executivo, a Secretaria de Saúde e os demais responsáveis pelo canil adotem as providências adequadas para sanar as irregularidades o mais breve possível e garantir vida digna aos animais e a saúde púbica.

O Grupo Além dos Animais finalizou a nota com os seguintes dizeres:

CANIL NÃO É DEPÓSITO DE CÃES! CÃES NÃO SÃO COISAS! ELES MERECEM VIDA DIGNA!

(Com informações do site Jornal Além Parahyba)