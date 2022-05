‘Além ao Luar’ aconteceu na Praça de São José

A Praça Coronel Breves (Praça de São José) foi palco para a realização do “I Além ao Luar”, realizado pela Prefeitura Municipal de Além Paraíba, no último sábado, 07 de maio, através da pasta do Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Theófilo.

O “I Além ao Luar” remete aos moldes do Minas ao Luar, reconhecido como um dos maiores e mais antigos projetos de valorização da música brasileira e de difusão das culturas populares em Minas Gerais tendo sido realizado na cidade há muitos anos atrás, reuniu um bom público que assistiu ao show de MPB com os " meninos da casa" da Banda Sigma Acústico, liderado por Rogério Corrêa, e o grupo de chorinho com o conjunto carioca Choro na Praça, além de uma singela apresentação do Coral Trupencanta, liderado por Pedro Rocha .

Grupo de chorinho com o conjunto carioca Choro na Praça

O evento contou também com mostra de artesanato dos Artesãos do Art'Alem Mãos Iluminadas e da Associação dos Artesãos de Além Paraíba " Ateliê Feito por Nós " e com gastronomia com a Chef Natalia Kaufmann do Lugar de Confeitar e Chopp Porto Novo (Chopp Alemparaibano).

Durante o evento Pablo Theofilo informou que em breve será realizado um Festival de Cerveja Artesanal e o I Comida de Buteco, que terá como palco também a Praça de São José, por ser uma praça bucólica e super charmosa.