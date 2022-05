Sociedade Musical Carlos Gomes presta homenagem no dia das mães

O domingo do Dia das Mães, 08 de maio, teve uma comemoração diferente para quem compareceu à Praça Prefeito Elias Fadel Sahione ( Praça dos Imigrantes) e pôde assistir à Retreta Musical da Sociedade Musical Carlos Gomes, sob a batuta do maestro Hamilton de Carvalho.

Com 126 anos, a ser comemorado no dia 15 de agosto deste ano, a Associação Musical Carlos Gomes é uma das mais antigas e importantes instituições de Além Paraíba e região e brindou o público que lá compareceu com belas canções homenageando as mães pelo seu dia e a emoção ficou solta no ar, com um gostinho que "quero mais".