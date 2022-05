Moradores da Rua Dr. José Schettino (Rua do Sítio), são surpreendidos com um tsunami de lama

Na tarde de quarta-feira, 11 de maio, os moradores da Rua Dr. José Schettino, também conhecida por Rua do Sítio, no Morro da Conceição, foram surpreendidos um verdadeiro tsunami de lama, atribuído aos responsáveis pelas obras no loteamento existente onde existia o Sítio Santa Mônica. Várias residências foram literalmente tomadas pelo mar de lama, causando inúmeros prejuízos já que terão que arcar com os custos da água que pagam à Copasa para lavarem o interior de suas moradias.

Segundo moradores, funcionários da empresa que cuida do loteamento quando indagados sobre o fato se recusaram a dar informações, entretanto teria sido constatado que um duto da Copasa que leva água potável até o loteamento foi rompido por um equipamento que era manuseado por um funcionário da empresa.

Ao final da tarde, um carro pipa de pequeno porte da empresa deu início a uma lavagem da Rua Dr. José Schettino, serviço que não foi concluído, tanto que na manhã de hoje, quinta-feira, em alguns locais mais de um palmo de terra podia ser constatado.

Moradores pedem das autoridades municipais uma providência urgente contra a empresa, isto porque esta não seria a primeira vez que são prejudicados pelas obras do referido loteamento. Ao mesmo tempo, moradores aguardam da empresa a retirada da lama que restou que certamente ao ficar seca se transformará em uma imensa nuvem de poeira que irá invadir suas residências, podendo causar inclusive problemas respiratórios.