Juiz de Fora registra caso suspeito de hepatite aguda infantil

1

Educação - Há 5 dias A história de mãe e filha na sala de aula do Ceja Jamapará Quando se refere ao companheirismo e à relação com a filha, Simone não esconde a felicidade: “É a melhor coisa do mundo. Ser avó, então, nem se fala. É ser mãe duas vezes, é mais amor!”.