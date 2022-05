Frente fria histórica: geada em maio e temperatura abaixo de zero

Uma frente fria chega em Minas Gerais no próximo domingo (15/5), seguida de uma massa de ar polar, promete abaixar ainda mais as temperaturas no estado. As informações são do meteorologista Ruibran dos Reis, do ClimaTempo.

Em Minas, o frio será mais intenso no Sul do estado. Em cidades como Camanducaia, especialmente no distrito de Monte Verde, a mínima deve chegar aos 3°C na próxima quinta-feira (19/5). Em Maria da Fé, também no Sul, podem ocorrer mínimas de 1°C a 2°C.

São esperadas geadas fracas ao longo da próxima semana para cidades próximas à Serra da Mantiqueira. As temperaturas mais baixas serão sentidas no Sul do estado, no Campo das Vertentes, na Zona da Zata e em parte da região Central.

Ainda segundo o portal do ClimaTempo, as temperaturas caem inclusive no Norte de Minas. Para a próxima quinta-feira é esperada a mínima de 11°C em Montes Claros, seguida por 10°C na sexta (20/5) e 9°C no sábado (21/5).

No Triângulo Mineiro, Uberlândia registra mínima de 3°C na quinta, e segue fria durante todo o fim de semana seguinte.

Brasil

No Brasil, o frio chega com mais força na Região Sul, em que pode haver neve ou geada em pontos altos da serra em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Entre os dias 17 e 22 de maio, inclusive, há chance de geada em Curitiba, capital do Paraná.

O estado de São Paulo pode registrar recordes de temperatura baixa ao longo da semana. A mínima pode ficar entre 7ºC a 9°C. Na capital paulista, a última vez que os termômetros marcaram abaixo de 9°C foi em maio de 2007, segundo o ClimaTempo.

Os termômetros voltam a subir a partir da próxima segunda, dia 23 de maio. Até lá, é preciso separar os agasalhos e cobertores para enfrentar o frio.