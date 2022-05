Acidente próximo a Juiz de Fora envolvendo além-paraibanos

Na tarde de ontem, 12 de maio, o carro da Associação Assistência Social Antioquia de Além Paraíba-MG quando retornava de Juiz de Fora-MG, com quatro ocupantes se envolveu em um acidente na BR-267 na altura do KM 81.

As informações dão conta que o motorista do carro da Associação, para na colidir frontalmente com um outro veículo caiu uma ribanceira. Testemunhas relataram que o causador do acidente reconheceu a infração cometida, quando realizou ultrapassagem em local proibido.

O motorista e os outros três ocupantes do veículo da Associação receberam ajuda de outros motoristas que passaram pelo local e não tiveram ferimentos graves e o veículo teve consideráveis avarias (possui seguro), horas depois, foi retirado do local.