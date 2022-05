PMAP aplica multa de R$ 60 mil na Copasa

A Prefeitura de Além Paraíba aplicou uma multa de R$ 60 mil na Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) na quarta-feira (11). De acordo com o Executivo, a multa é em razão de uma série de irregularidades constatadas nas redes de captação de esgoto no Bairro Bela Vista.

A Prefeitura destacou ainda que diversas multas foram aplicadas contra a empresa pela realização de “serviço aquém das expectativas da população e ainda sim cobrando alto valor de tarifa de esgoto, fato que está sendo contestado judicialmente pelo Executivo”.

Quando uma multa é aplicada a empresa pode postergar o pagamento, mas a mesma é inscrita em dívida ativa e a Prefeitura passa a cobrar judicialmente os valor corrigidos das multas aplicadas não restando outra saída que não seja o pagamento.

A Prefeitura ressaltou o valor dos funcionários locais da Copasa e do comprometimento com a cidade e a população, no entanto, destacou que sempre que houver descumprimento das regras e normas por parte da empresa não haverá hesitação por parte do Executivo em aplicar multas.