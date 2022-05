Evento musical marcará o aniversário do Bar do Black no próximo domingo

O Bar e Chopperia do Black, que conquistou os além-paraibanos e toda a região, chega ao seu quarto ano de funcionamento neste mês de maio. O famoso Bar do Black está localizado na junção dos bairros Santa Rosa e São Geraldo (Rua Nélson Filgueiras Mafra).

Para comemorar essa data tão especial, o empresário e proprietário, Ronaldo Castro, conhecido por “Ronaldo Black”, preparou um grande evento para o próximo domingo, 15 de maio.

O evento terá uma estrutura de palco de 360º - dando mais visibilidade para o público presente.

A atração principal será o jovem cantor carmense, Gabriel Fernandes. Para engrandecer ainda mais o evento “Samba Black”, o cantor Gabriel Fernandes convidou os colegas Erick Corrêa, (que vai soltar a voz com o melhor do samba e pagode); e a cantora carmense Jade Moura, com o melhor do sertanejo.

Para os intervalos entre os shows, comandará as carrapetas o DJ Heider Costa, que promete muita música ao gosto dos frequentadores do Bar do Black- o espaço com uma sensacional varanda com vista panorâmica da cidade de Além Paraíba.

Além da boa música que vai abrilhantar as comemorações de 4 anos do Bar e Chopperia do Black, o cliente encontrará no evento as mais variadas cervejas, sempre geladas, e os melhores petiscos.