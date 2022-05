Preparativos, shows e atrações da Expo Cordeiro 2022

A Expo Cordeiro faz parte da história de vida de muita gente e é tradição na Cidade Exposição, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Com a pandemia de Covid-19, por dois anos consecutivos esse grande evento precisou ser cancelado. Porém, neste ano que vai comemorar seu centenário, a Exposição de Cordeiro 2022 já tem data para acontecer: de 16 e 24 de julho – nove dias de festa.

Shows

Ao portal Serra News, o prefeito Leonan Melhorance informou que os shows do palco principal serão todos de repercussão nacional. A Prefeitura de Cordeiro, contudo, agiliza os trâmites burocráticos que estão sendo finalizados e a expectativa é que a programação para os nove dias seja anunciada a partir de 15 de maio.

Os shows no palco principal ainda não foram oficialmente confirmados. Porém, há especulações de algumas presenças como Raça Negra, Falcão e da dupla Henrique & Juliano. Zé Vaqueiro é atração praticamente certa – segundo fontes extraoficiais. Luan Santana é outro show especulado, inclusive com previsão para dia 17, um domingo. Outras atrações que foram ESPECULADAS: Alexandre Pires, Leonardo, Gustavo Mioto, Leonardo e Maiara e Maraisa.

Já na Tenda Cultural, a expectativa também gira entorno da apresentação dos artistas locais e regionais. No dia 12 de maio, a Prefeitura de Cordeiro convocou a todos do setor da música para uma reunião no Centro Cultural Ione Pecly. Já no dia 13 de maio, foram convocados artistas visuais (fotógrafos, pintores, grafiteiros, escultores e desenhistas), da literatura (escritores, poetas e contadores de história), da dança, teatro, grupos de capoeira e mestres de folias de reis.

Exposição de Cordeiro

Em 1921, impulsionadas pelo crescimento da pecuária no interior do Estado do Rio de Janeiro, as principais autoridades estaduais e federais do setor projetaram um evento para marcar época e servir de vitrine para todo o país, já que se aproximava o centenário da Independência do Brasil. A Vila de Cordeiro foi escolhida para sediar a primeira Exposição de Gado e Produtos Derivados, que foi inaugurada no dia 4 de maio de 1921, pelo presidente da República, Epitácio Pessoa, e o presidente do Estado, Raul Veiga.

Vinte e dois anos depois, em 30 de maio de 1943, o presidente da República, Getúlio Vargas, e o interventor federal no Estado do Rio, Amaral Peixoto, inauguraram a segunda versão da feira. Na ocasião, selaram um pacto com o povo de Cordeiro que culminou com a emancipação do município, em 31 de dezembro daquele mesmo ano.

A Expo Cordeiro acompanhou as mudanças culturais, sociais e econômicas, mas nunca perdeu a sua grandeza e o seu lugar na história. Apesar de a maioria das pessoas ficar na expectativa dos shows, os animais expostos e julgados também são grandes estrelas. Atualmente, há vários eventos paralelos na feira, como a Expo Moda, o Concurso da Rainha, a Expo Arte, a Tenda Literária, a Expo Artesanato e a Tenda Cultural.

Cidade Exposição

Em maio de 2016, foi sancionada pelo então governador em exercício, Francisco Dornelles, a Lei Estadual 7.285/2016, que conferiu ao município de Cordeiro o título de “Cidade Exposição”. A iniciativa partiu de um projeto de lei do deputado estadual Thiago Pampolha e a lei definitiva foi publicada na edição do dia 30 de maio do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

No ano de 2021, a popular Expo Cordeiro completou seus 100 anos e, na Alerj, um Projeto de Lei 9352/2021 do deputado Felipe Peixoto, que declara a Exposição de Cordeiro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, foi apresentado e, na última semana, sancionado pelo governador Cláudio Castro.

Recursos

Segundo a Prefeitura de Cordeiro, a expectativa da Exposição de Cordeiro 2022 é movimentar mais de R$ 1 milhão em negócios. Os shows serão pagos com recursos dos royalties de petróleo, que aumentaram muito neste ano, somados a valores economizados do contrato do lixo, aproximadamente R$ 800 mil. Com isso, a garantia de gratuidade para a entrada em todos os eventos no Parque de Exposições Raul Veiga e shows mais badalados.

Reparos, Rodeio e Museu

Além dos sempre aguardados shows, forram confirmadas também as competições de rodeio de volta neste ano. Além disso, o Parque de Exposições Raul Veiga, onde acontece a Expo Cordeiro, que está sob intervenção da Prefeitura Municipal, já está passando por diversos reparos para garantir o conforto do público. A expectativa também é inaugurar um museu com as memórias dos 100 anos de exposição agropecuária – ainda este ano.