Missas pela alma do ex-vereador ‘Macarrão’ acontecerão no domingo

Familiares e amigos se reunirão, na noite do próximo domingo, 15 de maio, para a missa de sétimo dia da morte do ex-vereador de Além Paraíba José Erbiste, popularmente conhecido por “Macarrão”. As missas acontecerão em Além Paraíba e no Rio de Janeiro. Em Além Paraíba será na Igreja Matriz de São José. Em no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, na Paróquia Nossa Senhora da Vitória. Ambas estão marcadas para as 18h.

No último domingo, 08 de maio, Além Paraíba perdeu, um de seus filhos mais queridos e admirados, José Erbiste, popularmente conhecido por “Macarrão”, 75 anos de idade comemorados no dia 21 de fevereiro último.

Filho do saudoso casal Urbano Erbiste (Seu Babano) e dona Totinha, Macarrão cresceu cercado de amigos no bairro de São José, foi aluno do extinto Senai 6-1 da Estrada de Ferro Leopoldina, tendo exercido por dois mandatos o cargo de vereador de Além Paraíba. Atuou em várias atividades profissionais em Além Paraíba, onde foi comunicador (Rádio Cultura de Porto Novo), comerciário e comerciante, destacando-se no ramo de agenciador de eventos, de artistas populares e publicidades por toda Minas Gerais.

Grande orador e exímio contador de causos, José “Macarrão” conhecia como ninguém boa parcela da história de Além Paraíba, em especial as que envolviam a política local e a classe ferroviária, principalmente o período em que parcela substancial dos ferroviários da Estrada de Ferro Leopoldina sofreu com as perseguições inerentes ao Golpe Militar de 1964. Sempre prestativo, carismático, honrado, digno e alegre, em todos os momentos de sua vida pensou no bem estar do próximo.