Prisões e apreensões na operação “Divisa Segura” realizada pelas polícias Civil e Militar nas cidades de Volta Grande e Estrela Dalva

Por ocasião que antecipa grandes eventos festivos na região, na tarde da última sexta-feira, 13 de maio, foi desencadeada uma operação denominada “Divisa Segura” envolvendo as policiais Civil e Militar nas cidades de Volta Grande e Estrela Dalva, ocasião em que foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

A operação contou com o esforço de policiais civis das cidades de Além Paraíba, Pirapetinga e Leopoldina, liderados por dois delegados, bem como policiais militares, com duas equipes da 4ª Cia PE (ROCCA), 01 TM e 06 equipes da 52ª Cia PM, com sede em Além Paraíba.

A operação resultou na prisão de cinco pessoas e a apreensão de: 01 revolver calibre 38, nove munições calibre 38, 292 pinos de cocaína, 54 buchas de maconha, cerca de 3.000 pinos vazios, duas balanças de precisão, vários aparelhos de celular.

A operação contou com o esforço de policiais civis das cidades de Além Paraíba, Pirapetinga e Leopoldina.

(Fonte e fotos: Blog de Adenilson Mendes com informações das polícias Militar e Civil de Além Paraíba.)