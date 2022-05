Motofest de Santo Antônio do Aventureiro superou expectativa

Como previsto, o III Motofest de Santo Antônio do Aventureiro ultrapassou a expectativa atraindo um turbilhão de visitantes até a sede do município serrano com o evento que apresentou organização e, sobretudo, qualidade.

Foram três dias de muito rock, ocasião em que os adeptos do motociclismo, vindos dos mais distantes rincões do país, compareceram em massa e apresentaram possantes máquinas das variadas marcas que atraíram curiosos de toda a região.

Segundo a Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer, mais de 6 mil turistas marcaram presença no evento, com suas 1.500 motos de todos os modelos e fabricantes, de diversas cidades da região.

O III Motofest de Santo Antônio do Aventureiro contou com a participação de 11 grupos musicais:

Na sexta-feira (13) – Banda Trem de Doido, Banda West Gang e Banda Helena de Tróia;

No sábado (14) – Banda Beat Head, Banda Amaranthus, Banda Status, Banda Riverside Jack, Banda Road Rock, Banda Faixa Etária e Banda Interceptor V8;

No domingo (15) – Banda Interceptor V8 e Banda R.A.J.

Parabéns à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro e Grupo de Motociclistas Mineiros do Além, grandes responsáveis pela organização do evento, bem como todos aqueles que estiveram à frente da sua realização.

(Fotos: Reprodução Jornal Além Parahyba e S.M.E.T.L. Santo Antônio do Aventureiro e Rede Social)