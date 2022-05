Ciclone deixa Sul do Brasil em alerta máximo

Uma tempestade subtropical pode se formar a cerca de 900 km do litoral do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17/5). De acordo com o Climatempo, um ciclone extratropical, que já vinha sendo observado sobre o mar, na costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, deve se intensificar e provocar o fenômeno.

O que chama a atenção dos meteorologistas brasileiros é a trajetória diferenciada deste sistema, que tende a avançar do mar para o continente. De acordo com a empresa especializada em meteorologia, é comum que estes ciclones passem pela costa da Região Sul, às vezes do Sudeste, e avancem para o alto-mar.

Conforme a Marinha brasileira prevê, este sistema deve adquirir característica tropical entre a noite desta terça (17) e a madrugada desta quarta-feira (18/5).

"Após se aproximar do litoral sul do Rio Grande do Sul, o sistema deve se deslocar rente ao litoral gaúcho e ao litoral sul de Catarina, quando deve começar a se afastar do litoral catarinense indo em direção à costa da Região Sudeste, mas já afastado do continente e com ventos menos intensos", preveem os meteorologistas.

Conforme o Climatempo, este ciclone tem potencial para provocar ventos perigosos, com risco de danificar coberturas frágeis, provocar queda de galhos e outros transtornos.

Além disso, ressaltam que o vento forte e persistente provocado pelo ciclone pode deixar o mar muito agitado e gerar grandes ondas no litoral da Região Sul e de parte do Sudeste. A empresa informa que a situação é de perigo para a navegação marítima.

Impacto no RS e em SC

Os estados que serão impactados pelo ciclone são o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já enfraquecido, este ciclone vai provocar ventos moderados a fortes no leste do Paraná, no sul e leste de São Paulo e no estado do Rio De Janeiro, mas, de acordo com os meteorologistas, o vento não será tão forte como nos dois outros estados.

As regiões metropolitanas de Porto Alegre (RS) e de Florianópolis (SC) estão em alerta para a ventania ciclônica até a noite desta quarta-feira (18/5). Na madrugada e manhã de quinta-feira (19/5), o vento já terá enfraquecido em Porto Alegre, mas Florianópolis ainda poderá sentir fortes rajadas entre 60 e 70 km/h.

Segundo a Escala Beaufort, usada para classificar a intensidade de ventos, um vento com a velocidade entre 62 km/h e 74 km/h é classificado como "ventania". "Quebra de galhos de árvores e dificuldade em andar contra o vento" são alguns dos riscos.

Devido ao alerta de tempestade, a Prefeitura de Porta Alegre decidiu suspender as aulas municipais na tarde e noite desta terça-feira.

🚨Devido ao alerta de ciclone e os alertas da Defesa Civil, e pensando na segurança dos usuários e profissionais, as unidades de saúde e farmácias distritais estarão fechadas a partir das 15h desta terça-feira, 17. pic.twitter.com/gOmdjgSvXY — Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (@saudepoa) May 17, 2022

âš ï¸ÂEQUIPES EM ALERTAâš ï¸Â

❗Fique atento aos avisos da Defesa Civil. O telefone de emergência é o 1ï¸Ââƒ£9ï¸Ââƒ£9ï¸Ââƒ£.

📞📲 Solicitações de serviços devem ser feitas pelo aplicativo 156+POA ou telefone 156.

O serviço não para.âš’ï¸ÂðŸ–Œï¸ÂðŸ§¹ðŸš§ðŸšœðŸ’¡ðŸš¯#MaisServiços #smsurb pic.twitter.com/h3pICK7LJ0 — Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (@smsurb) May 17, 2022

O sistema será batizado de Yakecan e será o 15º sistema meteorológico relevante que se forma em águas oceânicas brasileiras a receber um nome.