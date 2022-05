Atleta carmense conquista medalha de ouro no 2º W-Force de Kickboxing

A cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, sediou no último sábado, 14 de maio, a 2ª edição do W-Force Kickboxing. Diversos atletas dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais se fizeram presentes num evento que a cada vez se transforma num dos mais importantes no cenário esportivo brasileiro.

O jovem Pedro Henrique, faixa amarela na modalidade esportiva, de 16 anos, representando a cidade de Carmo-RJ, conquistou em sua categoria (até 68 quilos) a medalha de Ouro. Vale ressaltar, esta foi a sua estreia em competições, derrotando seu oponente que é da cidade sede da competição.

“Pedro é um aluno aplicado e com foco, e faz dois anos que venho preparando-o para brilhar em outras competições. Agradeço a confiança dos pais e responsáveis dos atletas que treino e também aos patrocinadores”, enfatizou Manoel Carlos / Academia Império Kickboxing – Carmo/RJ.

Fonte: Blog de Adenilson Mendes com informações e fotos da Academia Império Kickboxing – Mestre Manoel Carlos.