Prefeitura aplica nova multa na COPASA

Em razão do lançamento de esgotos in natura fora de redes adequadas, ou seja, diretamente no solo, a Prefeitura aplicou nova multa a COPASA.

Na semana passada a empresa já havia sido multada em 60.000 Reais, como não tomou nenhuma providência no sentido de reparar as redes nos bairros Bela Vista e Santa Marta, a Prefeitura considerou reincidência ao se deparar com novos trechos em que o esgoto está sendo lançado diretamente no solo e dobrou o valor da multa para 120.000,00.

As multas são lançadas e no ano seguinte, não sendo pagas, são inscritas em dívida ativa do Município que faz a cobrança judicial para garantir o pagamento.

O Prefeito amanhã estará presente na Presidência da COPASA em Belo Horizonte onde pretende informar os péssimos serviços prestados pela empresa em Além Paraíba e exigir providências, deixando claro que todas as medidas mais radicais ainda não tomadas poderão ser efetivadas pela Prefeitura caso o descaso permaneça..