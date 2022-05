MiniCash vai levar você para um Fla x Flu de camarote

O MiniCash de Além Paraíba- sua escolha inteligente, mais uma vez, pensou em seus clientes e vai sortear entre esses uma entrada para assistir o clássico Fla x Flu, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Já pensou em assistir um clássico, de Camarote, no Maracanã?"

O MiniCash, em parceria com a Sadia e a Ambev levam você, com acompanhante, para assistir o Fla X Flu no “Camarote do Maraca”!

O jogo será no domingo, 29 de maio.

Regulamento:

A cada R$150,00 (cento e cinquenta reais), em compras, entre os dias 16/05 a 23/05, você concorre a 10 convites para assistir a esse Super Clássico.

Para concorrer, você vai precisar comprar ao menos 1 produto Sadia + 1 produto Ambev para preencher o cupom que receberá no ato da compra.

O sorteio será no dia 24/05/2022.

Aproveite, essa será sua grande chance!