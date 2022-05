Sociedade Musical Sete de Setembro participa de Encontro de Banda em Argirita

A Sociedade Musical Sete de Setembro, que este ano comemora seus 115 anos de fundação, participou do V Encontro de Bandas realizado na cidade de Argirita, no dia 01 de maio.

O evento teve início no raiar do dia com a chegada das Bandas convidadas de cidades vizinhas e os participantes foram recebidos na Escola Municipal Dr. Custódio Junqueira onde foi servido um delicioso café da manhã. Argirita recebeu 10 cidades para comemorar o V Encontro de Bandas e o 38°aniversário da " Sociedade Musical Lira 1º de Maio" patrimônio histórico e cultural do município.



Além da Sociedade Musical Sete de Setembro também se apresentaram no V Encontro de Bandas : Sociedade Musical Lira 1º de Maio - Argirita; Banda Santa Cecília de Itamarati - Itamarati de Minas; Corporação Musical Aureliano Barbosa - Dona Euzebia; Banda Municipal Maria de Lourdes Bessa Mansur - Chácara; Corporação Musical Lira Barbacenense - Barbacena; Corporação Musical Santa Cecília - Astolfo Dutra; União Musical Gustavo Ribeiro - Goianá; Corporação Musical São José de Bicas - Bicas; Banda Municipal Dorival Caymmi - Pequerí e Fanfarra EEPCL Professora Lelu - Recreio.

O "V Encontro de Bandas de Argirita" é uma realização da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com apoio da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.

(Por: Sônia Carvalho, com informações da PMA/ Fotos: Josiane Theodoro - cedidas gentilmente e Facebook da PMA)