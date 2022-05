Coral Trupencanta homenageia as mães

O Grupo Vocal Trupencanta realizou apresentação musical em vários espaços da cidade.

No dia 07 de maio (sábado), pela manhã, o Coral se apresentou na Praça Elias Sahione, em frente à Drogalém e na Galeria Perácio, encantando o público que passava pelo local. À noite, uma parte do coral, se apresentou na abertura do evento " Além ao Luar", na Praça de São José, fazendo uma singela homenagem ao Dia das Mães.

No domingo(08) o Hospital São Salvador recebeu a Trupe e eles percorreram as alas das enfermarias masculina e feminina, o pronto socorro, a UTI, maternidade, refeitório e recepção, levando um pouco de alegria para os internos e funcionários daquela instituição.

O projeto faz parte do Programa Cultural realizado pela ONG Trupe Palavras Encantadas, coordenado por Pedro Rocha e tem por objetivo levar um pouco de musicalidade, alegria e esperança levando a fraternidade em forma de arte, com um repertório diversificado com músicas de Marisa Montes, Milton Nascimento, Jota Quest, Roupa Nova, entre outras.



Atualmente, o coro é formado por crianças, jovens e adultos, incluindo as mães dos próprios alunos que estão inscritos nos diversos projetos desenvolvidos pela instituição.

(Por: Sônia Carvalho, com informações de Pedro Rocha / Fotos: Pedro Rocha e Sônia Carvalho)