Onda de frio também atinge Além Paraíba e região

Além Paraíba e região estão em estado de alerta com o grau de severidade para perigo diante de uma onda de frio, iniciada na quarta-feira, 18. O alerta de perigo deve ir até sexta, 20 de maio, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na manhã desta quinta-feira, 19 de maio, os termômetros em Além Paraíba chegaram a 11ºC, com sensação térmica de menos de 10 graus.

A capital mineira, Belo Horizonte, registrou recorde de frio na quarta-feira (18), com 6,7°C na estação do Cercadinho.

A onda de frio, provocada por uma massa de ar polar, deve atuar em BH e em todo o Estado de Minas Gerais pelo menos até o domingo (22).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a temperatura pode chegar a 5ºC abaixo da média por período de 03 até 05 dias.



ALBERGUE E REFEIÇÕES PARA A POPULAÇÃO DE RUA

Na quarta-feira, 18 de maio, a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Além Paraíba (MG), através do CREAS e do Albergue Municipal intensificou o atendimento à população de rua através de busca ativa noturna. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, tal ação busca garantir a proteção social devida a esses usuários, principalmente diante da previsão de frio intenso nesses dias. No Albergue estão sendo disponibilizados- além da pernoite- kits de higiene, banho quente, alimentação como jantar e café da manhã.

A Casa de Passagem também está preparada, mantendo todos os cuidados necessários para a proteção das crianças e adolescentes acolhidos.