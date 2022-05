Associação de Enxadristas vai realizar Torneio de Xadrez

A AEAP - Associação de Enxadristas de Além Paraíba/MG e a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – SCELT da Prefeitura de Além Paraíba - PMAP, irão realizar no próximo dia 22/05/2022 (domingo), o Torneio de Xadrez de Rápido da Amizade - XARAM 2022.

O torneio será realizado no Ginásio Poliesportivo José Dias Ferreira (Poliesportivo da Ilha do Lazareto - próximo ao Parque de Exposições), com abertura dos portões às 08:30 horas e início da primeira rodada às 09:00 horas, e será disputado em 05 rodadas, com tempo de jogo de 15 minutos para cada enxadrista, com premiação de troféus e medalhas para os 03 primeiros.

Poderão participar jogadores de Além Paraíba e região.

Inscrições e maiores informações no Facebook da AEAP (facebook.com/aeapxadrez)



Além Paraíba/MG, Maio de 2022.

AEAP - Associação de Enxadristas de Além Paraíba.

Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Prefeitura de Além Paraíba/MG