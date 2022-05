Casal morre asfixiado após acender churrasqueira no quarto

Um casal morreu asfixiado após acender uma churrasqueira no quarto para se esquentar. O caso foi em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro, na madrugada dessa quinta-feira (19). Naquela noite, os termômetros na cidade ficaram na casa dos 5ºC. No quarto das crianças também foram encontradas brasas.

Edwin Luisi de Medeiros Silva, de 40 anos, e Silvana Vieira da Silva, de 39, foram encontrados pela filha, de 14 anos, durante a madrugada. Os dois se intoxicaram com o dióxido de carbono da fumaça.

No quarto das crianças também foram encontradas brasas. A adolescente e o irmão dela, de 9 anos, foram levados para atendimento médico pela inalação de fumaça e passam bem.

As crianças estão sob a guarda de uma irmã mais velha, que não morava no local.

O Samu compareceu ao local e tentou reanimar o casal, mas não obteve sucesso. A Polícia Civil segue investigando o caso.