Justiça manda prender bombeiro que atirou contra atendente do McDonald's

Rio - A Justiça do Rio determinou a prisão de Paulo Cesar de Souza Albuquerque, o sargento dos Bombeiros que atirou contra um atendente do McDonald's na Taquara no último dia 9 após uma discussão sobre cupom de desconto. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público e acatado pelo Tribunal de Justiça. O crime foi filmado pelas câmeras de segurança do local.

O militar está sendo acusado de homicídio tentado qualificado por motivo torpe. Mateus Domingos Carvalho foi baleado na região do abdômen. Após o ataque, Paulo Cesar fugiu em seu carro. A postura do acusado também legitimou a prisão preventiva: "a indicar, concretamente, que não pretende se submeter à aplicação da lei penal, um dos pressupostos da preventiva", justificou o juiz Gustavo Kalil.

Em sua decisão, o juiz considerou o registro de ocorrência, o auto de apreensão e laudo de exame de corpo delito, além de relatório médico do caso. "Por outro lado, há indícios de autoria considerando os termos de depoimento, além dos autos de reconhecimento, destacando-se, ainda, o relatório de imagens", anotou o magistrado.

A prisão preventiva também protege testemunhas, o próprio sobrevivente e funcionários do McDonalds em que o crime ocorreu que trabalham durante a madrugada, que relataram temer uma reação do acusado.

O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada de uma segunda-feira (9). De acordo com amigos da vítima, o homem fez um pedido no drive-thru da unidade e no momento em que foi pegar o seu pedido, já no fim do atendimento, disse ter um cupom de desconto.

Mateus Domingues Carvalho, de 21 anos, tentou explicar que a informação deveria ter sido dada no início do pedido. Insatisfeito, o bombeiro quebrou a proteção de acrílico e deu um soco no rosto do atendente. Depois, entrou na loja e atirou no funcionário.

Mateus foi atingido na barriga e encaminhado paro o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O Corpo de Bombeiros do Rio informou que pediu a prisão preventiva do sargento Paulo César de Souza Albuquerque, filmado atirando em Mateus. Paulo César tem outras passagens pela polícia. Em 2012, por lesão corporal e ameaça contra uma mulher e em 2018, por violação de domicílio e invasão de um terreno.