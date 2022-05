Prefeitura realiza evento para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba através da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou na noite de 18 de maio um evento para marcar o Dia de Combate a Exploração e Abuso Sexual contra criança e adolescentes.

O evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. As escolas municipais Sales Marques e La-fayette Côrtes apresentaram-se com seus alunos. Oficinas de dança e capoeira do CRAS, também se apresentaram.

Dezenas de pessoas estiveram no evento. A Assistente Social, Uiara, falou sobre a importância de se conscientizar as pessoas sobre abusos e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

O Secretário de Assistência Social, Cláudio Reis esteve presente, assim como o Secretário Pablo Teófilo e o Assessor David Correia representaram o Prefeito e o Vice, que cumprem agenda em Belo Horizonte.

O evento foi exitoso, atendeu seus objetivos. Com o título “Faça bonito”, o acontecimento foi importante marcando assim a posição do Governo Municipal no sentido de proteger as crianças e adolescentes.