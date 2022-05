Justiça mantém decreto de Miguelzinho e hospital segue sob intervenção municipal

O Jornal A Gazeta, de Além Paraíba, publicou em primeira mão, na noite de ontem, 19 de maio, matéria dando conhecimento da decisão judicial sobre ação principal encabeçada pelo médico e ex-Provedor do Hospital São Salvador, Dr. Rafael Gracioli (e outros 33 nomes). Essa ação pedia a revisão/ desconstituição do ato administrativo de intervenção da Prefeitura Municipal de Além Paraíba no HSS, fato que se deu no início desse ano 2022.

Em sentença proferida ontem, dia 19 de maio, o Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Além Paraíba, Dr. Leonardo Curty Bergamini, julgou improcedente a ação, argumentando não ter encontrado indícios de que a intervenção no Hospital São Salvador tenha sido por interesse de cunho político, visto que outros órgão estaduais também se insurgem sobre os fatos, “de forma que não restou demonstrado a existência de qualquer indício acerca de desvio de finalidade do ato de intervenção, seja por abuso de poder ou por perseguição política. Dessa forma, por tudo que consta do processo, a improcedência dos pedidos é a medida de justiça, pois inexistente qualquer elemento de prova de ilegalidade do Decreto Municipal nº 6.607/2022”.

Leia, abaixo, a matéria publicada pelo Jornal A Gazeta, de Além Paraíba:

“Foi publicada ontem, 19 de maio, a sentença do Juiz Leonardo Curty Bergamini julgando improcedente a ação movida pelo ex Provedor do Hospital São Salvador, Rafael Gracioli e, portanto, mantendo a validade o Decreto de intervenção municipal no Hospital São Salvador.

O Juiz descartou perseguição política do prefeito alegada pelo provedor afirmando em um dos trechos da sua sentença: Por fim, no que tange a afirmação dos autores de que o ato de intervenção possui interesses de cunho político, verifico que não só o ente Municipal se insurge contra os fatos, mas também outros órgãos Estaduais, de forma que não restou demonstrado a existência de qualquer indício acerca de desvio de finalidade do ato de intervenção, seja por abuso de poder ou por perseguição política. Dessa forma, por tudo que consta do processo, a improcedência dos pedidos é a medida de justiça, pois inexistente qualquer elemento de prova de ilegalidade do Decreto Municipal nº 6.607; o juiz afirma ainda em sua sentença indícios de graves irregularidades ante as provas juntadas aos autos; sobre isto afirma o Juiz na decisão: Portanto, a meu ver, diante dos indícios de graves irregularidades, o Decreto se apresenta pertinente, pois, ainda que particular, o hospital São Salvador é o único da região que presta atendimento aos usuários do SUS (ID 7754203024). O prazo da intervenção é medida administrativa que deve ser apreciada de acordo com os motivos que ensejaram a intervenção.”

ENTENDA O PROCESSO

Em janeiro passado, ante a interdição do Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Salvador e a uma série de denúncias de irregularidades na administração da instituição, o Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior decretou uma intervenção no HSS, afastando o Provedor Rafael Gracioli da Silva da direção. O então Provedor ingressou com uma ação anulatória para tornar o Decreto sem efeito e obteve uma rápida vitória, obtendo uma liminar inicial e retornando ao comando da instituição.

A Prefeitura apresentou recurso ao Tribunal de Justiça que, também por liminar, derrubou a decisão cautelar da Justiça de Além Paraíba. O Provedor Dr. Rafael foi novamente afastado.

Há pouco mais de um mês, a liminar que manteve a interdição foi julgada pela Câmara de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, em Belo Horizonte. Por unanimidade, foi mantida a liminar e o ex-Provedor continuou afastado do HSS. Já na decisão, o Tribunal apontava “graves indícios de irregularidades”.

Sobre a sentença de ontem, 19 de maio, cabe recurso por parte do ex-Provedor e demais signatários da ação.

O FUTURO

Segundo o site do Jornal A Gazeta, com a decisão, a prefeitura segue no comando da instituição, gerida desde 7 de janeiro por um interventor ligado ao grupo político do prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior, o ex- chefe de gabinete de Miguelzinho, José Roberto Monteiro Faria.

Segundo o jornalista Dauro Machado, da assessoria de comunicação da Prefeitura de Além Paraíba, Miguel Belmiro Jr. deixa claro que não vai municipalizar o hospital, mas que “pretende saneá-lo para devolvê-lo a um novo conselho diretor".

“O prefeito entende que deve haver uma mudança no estatuto para impedir reeleições de um mesmo provedor”- diz o jornalista, principal responsável, em passado não muito distante, pela mudança do estatuto do Conselho do HSS, mudança essa que possibilitou a reeleição do Dr. Rafael Gracioli para a Provedoria do hospital por vários mandatos consecutivos. Dauro Machado era Secretário-geral do Conselho e, até então, grande amigo do Dr. Rafael Gracioli e de Bethânia Reis, que administraram o nosocômio por mais de 10 anos.