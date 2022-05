Professor da FEAP lança livro sobre movimento sindical ferroviário

Vai acontecer nesta terça-feira, 24 de maio, na Câmara Municipal de Além Paraíba, à partir das 19:00h, o lançamento do primeiro livro do professor e historiador alemparaibano, Douglas Pereira Senra, “Além das greves e da ferrovia: a Delegacia Sindical da Estrada de Ferro Leopoldina em Além Paraíba/MG (1959 a 1964)”.

O evento contará com uma palestra com o advogado e professor do curso de graduação em Direito da FEAP, Geovane Lopes de Oliveira (mestre em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ e doutorando em Ciências Sociais pela UFJF) que falará sobre "Direito à memória e à verdade como corolário do Direito Humano da cidadania e o dever do Estado".

O livro estará à venda durante o lançamento.