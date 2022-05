MiniCash sorteou os clientes que assistirão o Clássico Fla x Flu

Como anunciado, o MINI CA$H – Atacado & Varejo realizou na manhã de ontem, terça-feira, 24 de maio, o sorteio da sensacional promoção realizada em parceria com os produtos da Sadia e Ambev, onde os participantes concorreram a 10 (dez) convites, com direito a acompanhante e transporte de ida e volta inteiramente grátis, para assistir um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, apelidado de Clássico dos Milhões, o Fla x Flu, que será realizado no próximo domingo, dia 29 de maio, no Maracanã.

Para concorrer, nas compras acima de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o cliente MNI CA$H – a sua escolha inteligente, precisava apenas adquirir ao menos um produto Sadia e um Ambev, preencher o cupom e depositar na urna.

Os sorteados foram:

Cláudio Antônio Gomes Bittencourt

Ralf Alves Reis e Souza



Marco Aurélio Basílio Marcelino



Carlos Augusto dos Santos Moreira



Paulo Freitas Ramiro Júnior



Marise Perácio



Paulo César do P. Rocha



Liene Paula de Abreu Costa



Salvador José Gervásio



Jorge Daniel da Silva Serrano

A equipe que cuidou da promoção informou que todos os premiados foram comunicados, ocasião em que foi confirmado que a saída de Além Paraíba para o Maracanã será realizada entre 11 e 12 horas do próximo domingo, da sede do MINI CA$H. Eles assistirão à partida em um camarote do mais importante estádio de futebol brasileiro.

Parabéns aos felizes ganhadores, bem como à direção e toda equipe do MINI CASH e empresas apoiadoras – Sadia e Ambev!

MINI CA$H – a sua escolha inteligente: Av. Dr. José Avelino de Freitas, 125 – Ilha do Lazareto – Além Paraíba/MG.