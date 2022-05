Bombeiros continuam as buscas pelo corpo do empresário 'Paulinho da Pavan'

Embora diversas verões estejam circulando na internet, a policia ainda não confirma a morte do proprietário da Sapataria Pavan. As buscas pelo corpo continuam. (Reprodução\Rede Social)

Por volta das 18h do dia 24 de maio, Policiais Militares da cidade do Carmo, RJ - foram comunicados que um veiculo estaria abandonado na Estrada da Light, ponte da represa, onde se faz a retirada do lixo (ponte que atravessa sentido à cidade de Sumidouro).

O veiculo é de propriedade de Paulo Roberto de Meneses, o popular “Paulinho da Sapataria Pavan”, de Além Paraíba MG.

O site do Jornal Além Parahyba noticiou, na manhã de do dia 25 de maio, que, segundo informações, na última vez que Paulinho foi visto em sua loja, na Praça Presidente Vargas, em Além Paraíba, o empresário teria comunicado que iria até a cidade de Carmo (RJ), onde deixou uma pasta com documentos para ser entregue a uma familiar. De Carmo ele teria retornado para Além Paraíba. Entretanto, seu veículo foi encontrado, com as portas abertas, próximo à barragem da Usina da Light, Ilha dos Pombos (Carmo/RJ).

Na manhã do dia, 25 de maio, por volta das 10h20min, a redação do Jornal AGORA, recebeu informação, diretamente do DPO de Carmo, de que o Corpo de Bombeiro da cidade daquela cidade deu inicio a uma busca pelo corpo na represa da Light, já qye a suspeita inicial é que o dono da Sapataria Pavan possa ter se atirado ou ter sido jogado nas águas do rio Paraíba do Sul.

Em rede social circula informação de que uma câmera de segurança da represa da Light teria registrado um suicídio, mas Policiais desmentiram. Eles disseram que a câmera que poderia fazer esse registro não está funcionando.

Até as 20h30min, de ontem, 25 de maio, quando os Bombeiros encerraram as buscas, o corpo ainda não havia sido encontrado.