Além-paraibano lançou livro sobre Movimento Sindical Ferroviário

Aconteceu na Câmara Municipal de Além Paraíba, na noite da última terça-feira (24), o lançamento do livro " Além das greves e da ferrovia: a Delegacia Sindical da Estrada de Ferro Leopoldina em Além Paraíba/MG (1959 a 1964) do alemparaibano Douglas Pereira Senra.

O evento contou com uma palestra com o professor Geovane Lopes de Oliveira que falou sobre " Direito à memória e à verdade como corolário do Direito Humano da cidadania e o dever do Estado". Geovane Lopes de Oliveira é advogado e professor do curso de graduação em Direito da FEAP, (mestre em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ e doutorando em Ciências Sociais pela UFJF) - e foi o prefaciador do livro. Para ele o livro traz a importância do autor no resgate da memória, baseados em fatos históricos e documentados da atuação do " Sindicato dos Ferroviários, a partir da Delegacia Sindical sediada na cidade de Além Paraíba-MG, sob a perspectiva da luta de classes, entre o final da década 50 e o início da década de 60", destacando que o papel do historiador é recolher dados mas também transmiti-los para que os erros do passado não sejam esquecidos e muito menos repetidos, pois um povo sem memórias está fadado à manipulação e ao retrocesso.

Douglas Senra relatou que o motivou a escrever o livro foi o fato de que a história sempre é contada pelos povos vencedores e isso o incomodava muito. Era preciso que fatos fossem trazidos à tona, seja através das pesquisas realizadas pelo autor com documentos que comprovaram os acontecimentos narrados ou através de entrevistas concedidas e realizadas com os verdadeiros personagens da história, os ferroviários.

No livro ele retrata a luta sindical, o seu avanço e as suas dificuldades; as condições de vida dos ferroviários e suas famílias; as greves sindicais ; o Golpe de 64 e a prisão dos ferroviários em Além Paraíba.

Segundo o autor o livro, fruto de uma vasta pesquisa realizada para a conclusão de seu mestrado, " mostra a contribuição dada pela Delegacia Sindical da Estradade Ferro Leopoldina na cidade de Além Paraíba para as conquistas de toda a classe operária do Brasil de 1959 a 1964. E, mesmo estando localizada no interior do Estado de Minas Gerais, a Delegacia Sindical dos Trabalhadores em Empresa Ferroviária do Estado do Rio de Janeiro conseguiu transformar a cidade em questão em um centro de referência da luta de classe no Brasil. Todos os objetivos de luta que foram traçados pelos sindicalistas voltaram-se principalmente para as conquistas de cunho econômico, mas, ao final, verificamos que a luta transformou-se em uma questão política e seus participantes em homens comprometidos com as mudanças que entendiam ser necessárias ao país. A consciência adquirida com a luta transformou-se em dor com o Golpe Militar de 1964, quando os sindicalistas da Leopoldina foram perseguidos e presos".

-Douglas Pereira Senra é natural de Além Paraíba-MG, Mestre em História Social pela Universidade Severino Sombra de Vassouras (RJ), Especialista em História do Brasil pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Especialista em Didática do Ensino Superior e Graduado em História pela Fundação Educacional de Além Paraíba(FEAP). Consultor em Financiamento Público em Educação. Professor da FEAP e Editor Chefe da Revista FEAP CIENTÍFICA.

O livro já está disponível para a venda diretamente no site da Editora, através do link : https://loja.editoradialetica.com/loja/produto.php?loja=791959&IdProd=1244242983&iniSession=1&620fc61bcc4df