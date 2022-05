Bombeiros e mergulhadores continuam na busca por Paulinho da Pavan

O empresário Paulo Roberto de Menezes, o Paulinho da Sapataria Pavan, continua desaparecido desde as 16h de terça-feira, 24 de maio.

Por volta das 18h do dia 24 de maio, Policiais Militares da cidade do Carmo- RJ - foram comunicados que uma caminhonete havia sido abandonada na Estrada da Light, próximo à ponte da represa, onde se faz a retirada do lixo.

Desde as 8h da manhã de ontem, bombeiros estão vasculhando as imediações do Rio Paraíba nas redondezas das comportas da usina hidrelétrica da Light, na Ilha dos Pombos, à procura do empresário. Ainda não se sabe com precisão se Paulinho da Pavan se atirou ou foi jogado no Rio Paraíba. Ainda não se tem conclusão nem mesmo se ele está vivo ou morto. A polícia não dá maiores detalhes, mas as buscas prosseguem com barcos e bombeiros nas águas- o que leva a crer que as investigações seguem a linha de possível morte por afogamento.

Na manhã desta quinta-feira, 26 de maio, o Corpo de Bombeiros, da cidade do Carmo/RJ e mais uma equipe de mergulhadores retornaram ao local, na represa da Light.

No local dessa represa, o rio tem uma profundidade de aproximadamente 12 metros. Além disso, é um local muito extenso.

Paulinho da Pavan é natural da cidade do Carmo mas já atua há décadas no comércio de calçados em Além Paraíba. É um empresário respeitado e muito querido, embora socialmente seja bastante reservado. Não costuma frequentar eventos e nem mesmo gosta de tirar fotos. Poucas pessoas sabem que ele era um benfeitor da causa animal, ajudando anonimamente na compra de rações para o abrigo da SOS AMOR, conforme contou uma protetora animal à reportagem do Jornal AGORA.

No dia do seu desaparecimento, ele deu expediente normal de trabalho na sua sapataria localizada na Praça Presidente Vargas, centro de Além Paraíba. Funcionários dizem que o comportamento dele era normal naquele dia. Quase ao entardecer, ele pegou uma pasta de documentos e disse que a levaria para sua irmã, na Pavan do Carmo. O empresário não mais retornou para Além Paraíba, e sua caminhonete foi encontrada abandonada nas proximidades da usina da Light.

A direção da Sapataria Pavan emitiu uma nota oficial na tarde da última quarta-feira, lamentando o desaparecimento de Paulinho e informando aos seus clientes que a loja ficará fechada até o aparecimento de seu proprietário.