Polícia investiga matança de gatos na Ilha Recreio

No início do mês de maio, moradores da Ilha Recreio, em Além Paraíba, publicaram em redes sociais, que alguns gatos foram encontrados mortos pelas ruas do bairro e em quintais de casas.

No sábado, 14 de maio, uma gata começou a passar mal em via pública, no referido bairro. Moradores acionaram o médico-veterinário, Dr. Matteus Morgado. O veterinário chegou a capturar o animal ainda com vida. A gata foi levada para a Clínica Veterinária Late e Mia para um atendimento especializado, no entanto não resistiu e morreu.

O repórter do Jornal AGORA, Thiago Filgueiras, fez contato com o veterinário, Dr. Matteus Morgado, para saber sobre o ocorrido. Ele informou que o estado de saúde do animal, ao ser socorrido, já era crítico. Foi perguntado ao veterinário o que o animal poderia ter ingerido. Matteus afirmou que ao chegar à clínica, a gatinha teve três quadros de vômito, e expeliu 16 bolinhas do veneno conhecido por "chumbinho".

O repórter Thiago Filgueiras também conversou com alguns moradores do bairro Ilha Recreio. Eles disseram que pelas contas, "em uma semana morreram cerca de vinte gatos envenenados".

Em função dos atos covardes, no dia 16 de maio, o vereador Fernando Cruz, que trabalha com a causa animal em Além Paraíba, registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia policial para que seja iniciada uma investigação e se chegue aos criminosos.

Através de uma moradora de Além Paraíba, o caso também chegou ao conhecimento do Deputado Estadual Noraldino Júnior, ativista dos direitos dos animais. Segundo a assessoria do Deputado, o caso dos envenenamentos de gatos na Ilha Recreio, em Além Paraíba, chegou até eles através de uma moradora da Ilha Recreio, em Além Paraíba, Adriana Barrozo.

O deputado Noraldino já está trabalhando em duas frentes: de forma preventiva, mediante a conscientização sobre guarda responsável de animais e a coexistência pacífica com animais em situação de rua; e na atuação repressiva, com a orientação da comunidade local para formalização da denúncia junto à polícia.

“Assim que soubemos da situação, entramos em contato com o vereador Fernando Cruz, que na segunda-feira, 16 de maio, nos enviou o laudo veterinário de uma gatinha que havia sido internada e morreu em consequência de ter sido alvo de envenenamento no bairro. Na terça-feira, 17, a Adriana Barroso nos enviou a cópia do boletim de ocorrência registrado na polícia. Agora, o gabinete está enviando um ofício à Polícia Civil, reforçando a necessidade de apuração do caso, tendo em vista que a situação é muito preocupante devido ao número de animais que já foram vítimas de envenenamento.

Também estamos preparando um material de conscientização que será enviado para ser disponibilizado às escolas da cidade.

A nossa preocupação é que novos casos continuem acontecendo e que outros animais percam a vida por consequência dessas ações covardes. O deputado Noraldino reafirma o seu compromisso com os animais e informa que vai acompanhar a apuração dos fatos.” – destacou a assessoria do parlamentar à reportagem do Jornal AGORA.

Segue, abaixo, o laudo médico emitido pelo veterinário Dr. Matteus Morgado: