Além Hair lança linha própria de produtos

Na tarde do dia 23 de maio, um evento da Associação de Profissionais de beleza de Além Paraíba – Além Hair, marcou um grande passo no empreendedorismo local, com o lançamento de uma linha própria de produtos de beleza.

O Além Hair, que iniciou suas atividades como núcleo do programa Empreender, desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – ACEAP, lançou a primeira linha de produtos de beleza da cidade e fez a apresentação a profissionais da área, no salão de eventos da instituição.

Durante o evento, a Presidente da ACE, Rosa Helena Melo Dutra, destacou a força do associativismo buscado pelo programa Empreender, que deu início às atividades desse grupo. O Presidente da Além Hair, Alessandro Damasceno reiterou a fala sobre união e empreendedorismo e convidou os profissionais presentes a se unirem à recém fundada Associação.

O grupo fez uma homenagem à Cabeleireira Luiza Helena, Tia Helô, ex-integrante do Além Hair, quem muito colaborou no início desses trabalhos. Também a Gerente da ACE, Alina Gomes, recebeu do grupo um agradecimento especial.

Passaram por lá os Vereadores, Débora Madalena e Matheus Cruz, Presidente da Câmara de Vereadores de Além Paraíba. A Vereadora Débora parabenizou o grupo, em sua fala.