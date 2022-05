Morador do Morro da Conceição está desaparecido há mais de 50 dias

Está desaparecido, há mais de 50 dias, o além-paraibano Alexandre Costa, 45 anos.

Alexandre Costa, popularmente conhecido como “Jack”, desapareceu no dia 05 de abril.

A redação do jornal AGORA fez contato com Sabrina, irmã de Alexandre Costa, para mais detalhes. Sabrina informou que seu irmão foi visto pela última vez ao final do expediente do serviço (ele estava trabalhando em uma obra, na Ilha do Lazareto), por volta das 16h40min, em frente ao Bahamas.

Quando os familiares deram pelo sumiço de “Jack”, eles começaram a rodar pela cidade para mais informações do seu paradeiro. Porém, até o momento, o homem não foi localizado.

O desaparecimento de Alexandre foi registrado e noticiado no site www.pessoasdesaparecidas.org e pelo Instituto Mércia Nakashima.

O Instituto Mércia Nakashima é uma organização sem fins lucrativos com o foco no enfrentamento à violência contra mulher, ao feminicídio e aos relacionamentos abusivos. Mas, paralelamente, eles publicam desaparecimento de pessoas, caso do além-paraibano Alexandre Costa, o "Jack".

"Jack" é tradicional morador do bairro Morro da Conceição, em Além Paraíba/MG.

Ele é casado, tem cinco filhos e seis netos.

Familiares registraram uma ocorrência policial – BO 2022- 014816070 – 001.

Para quem tiver informação do paradeiro de Alexandre Costa, o “Jack”, é só fazer contato com o 190 da PM ou (32) 98810-2704 – número de familiares.