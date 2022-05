Crescem os casos de Covid em Além Paraíba, mas autoridades negam surto

Depois de quase 35 dias sem nenhum registro de casos positivos ou suspeitos de Covid, os últimos dois Boletins Epidemiológicos de Além Paraíba voltaram a registrar pessoas positivadas pela doença.

No Boletim Epidemiológico de semana passada, 19 de maio, 11 pessoas foram confirmadas com a doença. Já o Boletim Epidemiológico, nº 696, emitido ontem, 26 de maio, subiram para 21 os casos de pessoas com coronavírus.

Nesse intervalo de uma semana, 14 pessoas foram recuperadas da doença.

Além dessas 21 pessoas positivadas com Covid neste momento, ainda existe uma notificação para um paciente internado em isolamento clínico no Hospital São Salvador.

Essa repentina subida do número de casos gerou muitos comentários, alguns reais, outros exagerados, através das redes sociais e aplicativos de mensagens. Algumas das postagens chegavam a falar de um novo surto de Covid, principalmente envolvendo a área da Educação. Sobre essas informações, a Secretária Municipal de Educação, Tatiana Gonçalves, manifestou-se através de sua página na Internet: "Aqueles que convivem comigo sabem o quanto sempre fui cuidadosa com relação aos protocolos da COVID-19, sempre zelei por mim, minha família, minha equipe de trabalho e nossos alunos e servidores.

Semana passada positivei para Covid, eu, meu marido e 3 servidores da SME, graças a Deus estamos bem. Deus e a vacina nos deu esse amparo.

As escolas municipais continuam com todos os protocolos da Covid sendo executados, com muita responsabilidade e cuidado pelos nossos servidores e alunos. Não existe caso de surto com alunos da rede municipal de ensino.

Seguimos trabalhando com seriedade e zelo com a saúde de nossos alunos e servidores, buscando sempre fazer o melhor pela educação municipal.

Que Deus continue nos protegendo e nos livrando sempre das maldades alheias.

Agradeço pelas manifestações de carinho e orações” – escreveu a Secretária de Educação, Tatiana Reis, em sua rede social

Após a informação sobre o crescimento de casos de Covid em Além Paraíba , a redação do Jornal Agora fez contato com a enfermeira Juliana Mariano. Ela é a Coordenadora da Epidemiologia de Além Paraíba. Juliana Mariano disse que as informações corretas sobre os casos positivos encontram-se no Boletim Epidemiológico expedido semanalmente, às quintas-feiras, pela Secretaria Municipal de Saúde. E é por esses boletins que a população deve se orientar. A coordenadora da Epidemiologia também negou a existência de surto de Covid entre alunos das escolas públicas municipais. "Não tivemos também esses casos entre alunos. A “Tati” (Secretária de Educação) realmente positivou e colocou seu caso em rede social. Houve ainda alguns outros casos na Secretaria de Educação, o que não chegou a se configurar como um "surto", levando em consideração o que é especificado pelo Estado”- informou Juliana Mariano.

Em todo esse período de pandemia em Além Paraíba (cerca de 2 anos e dois meses), foram, infelizmente, registrados 169 óbitos.

5918 pessoas foram recuperadas da covid-19 no município.

Vacinação

O Secretário Municipal de Saúde, Cláudio Klein, preocupado com o crescimento do registro de casos em Além Paraíba, orienta que toda população procure um posto de vacinação.

Em Além Paraíba, todas as Unidade de Saúde estão disponibilizando a vacina (2ª, 3ª e 4ª dose), no período de 08h ás 15h.

Na tarde de sexta-feira, 20 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu um novo “Vacinômetro”. Segundo esses dados, em nosso município já são 84,17% da população acima de 12 anos vacinados com a primeira dose, e 77,02% totalmente imunizados. Essa porcentagem é o equivalente a 26.050 pessoas com a primeira dose; 23.837 pessoas com a segunda dose ou dose única. 21.663 pessoas já receberam a dose de reforço (3ª dose) da vacina contra a Covid.

O “Vacinômetro” passou a emitir também a 2ª dose de reforço (4ª dose) – que é disponibilizada apenas para público alvo (Idoso 60+ e imunossuprimidos). Já foram vacinados desse público, um total de 58.05% - 2.921 pessoas.

2.342 crianças – 05 a 11 anos – já foram imunizadas com a primeira dose, e, 1.557 com a segunda dose.