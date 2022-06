Bebê morre após pai jogá-la de prédio para se vingar da mãe

Está preso o pai suspeito de matar a própria filha, uma bebê de 57 dias de vida, ao jogá-la do segundo andar de um prédio, após brigar com a mãe da criança, na noite de sábado, 28 de maio, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais.

A mãe da recém nascida, uma mulher de 36 anos, relatou aos militares que estava separada do pai da criança, mas que ele a visitava frequentemente para ver a filha. Em estado de choque, ela não deu mais informações sobre a discussão.

De acordo com a avó materna da criança, o genro já tinha agredido a filha dela com um soco na barriga, quando ela ainda estava grávida.

O homem teria fugido após o fato, mas ligou para a polícia pouco depois dizendo que iria se entregar e que estava arrependido.