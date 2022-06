MiniCash levou sorteados para o clássico Fla x Flu no Maracanã

Sorteados da promoção realizada pelo MINI-CA$H em parceria com a AmBev e a Sadia, que deu de presente dez convites, com direito a acompanhante e transporte de ida e volta, inteiramente grátis, ao grande clássico do futebol brasileiro Fla x Flu, realizado ontem, domingo (29), no Maracanã, desfrutaram de um passeio que certamente estará para sempre registrado em suas vidas.

Por volta de onze horas na manhã, diante da sede da empresa, situada na Ilha do Lazareto, lá estavam os convidados aguardando o transporte e os responsáveis pelo passeio, no caso o empresário Oberdan Garcia e sua equipe. Vale ressaltar, comprovando a afirmativa de que tem a maior torcida do Brasil, a maioria dos convidados eram torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. Dali, foram transportados com todo conforto e segurança até o Rio de Janeiro, mais precisamente ao Maracanã, onde ocuparam um dos camarotes daquele estádio que sempre foi e será um dos maiores símbolos do futebol brasileiro. “Foi uma dos melhores passeios que fiz em toda minha vida”, ressaltou um dos felizes ganhadores da campanha realizada pelo MINI-CA$H.

Devidamente acomodados no camarote, onde lhes aguardavam uma série de mordomias, os sorteados assistiram uma das melhores partidas de futebol realizadas no atual campeonato brasileiro onde, ao trilar do apito do árbitro decretando o seu final, saiu vencedora a equipe rubro-negra carioca, pelo placar de dois a um, gols de Germán Cano para o tricolor das Laranjeiras, e Andreas Pereira e Gabibol para o mais querido do Brasil.

Ao final da partida, todos os sorteados da grande promoção retornaram para Além Paraíba onde, com muita alegria estampada em seus rostos, foram entregues um a um em seus lares.

Parabéns ao MINI-CA$H e AmBev/Sadia pela promoção. Que outras sejam realizadas beneficiando seus clientes…