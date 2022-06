Cinco meses de Intervenção no HSS

Prefeito Municipal de Além Paraíba, Miguel Belmiro Júnior; o ex-provedor do HSS e médico, Dr. Rafael Graciolli; e, a ex-administradora do HSS, Bethânia Reis.

No próximo dia 07 de junho, completam-se cinco meses da intervenção da Prefeitura Municipal de Além Paraíba no Hospital São Salvador.

Nesse período, foi estabelecida uma guerra judicial entre as partes envolvidas na disputa pelo comando da instituição filantrópica. O Governo Municipal vem conseguindo sentenças vitoriosas que lhe asseguram continuar à frente do HSS.

A população, por sua vez, continua insegura devido à contenda que se estabeleceu entre as partes desde o dia 07 de janeiro, quando o prefeito Miguelzinho Belmiro e sua equipe interventora tomaram a frente do Hospital São Salvador afastando o antigo conselho diretor e os até então gestores, Dr. Rafael Gracioli (provedor) e Bethânia Reis (administradora).

Bethânia Reis é irmã do prefeito Miguelzinho Belmiro e foi o braço direito do irmão nas duas campanhas eleitorais que o consagraram nas urnas como prefeito de Além Paraíba (2016 e 2020). Bethânia foi também Secretária Municipal de Saúde dos governos do irmão, até ser exonerada por ele numa madrugada de um domingo, sem qualquer aviso prévio. A Secretária ficou sabendo de sua demissão pela manhã, ao acordar e ler na internet. O motivo da demissão foi o Hospital São Salvador. Interesses políticos falaram mais alto.

Miguelzinho estava sendo pressionado pela Câmara Municipal de Além Paraíba a tomar uma atitude contra o provedor do HSS, Dr. Rafael Gracioli. O médico, havia tido brilhante atuação no combate à covid-19, sendo referência para o tratamento da doença em toda região, durante o período da pandemia. Milhares de vidas foram salvas pelas suas mãos, no entanto, 169 óbitos foram registrados. Alguns familiares que perderam seus entes queridos resolveram questionar a capacidade médica do Dr. Rafael, levantando dados, junto ao Conselho Federal de Medicina, dando conta de que o mesmo não possuía Registro de Qualificação como Especialista em Pneumologia e nem mesmo como Intensivista. Vale lembrar que o médico já vinha atuando nessas referidas áreas há quase vinte anos, segundo ele, graças a cursos de pós-graduação.

Diante da cobrança de alguns populares, alguns vereadores da Câmara Municipal de Além Paraíba resolveram exigir documentações ao Dr. Rafael e este, por achar que os parlamentares estavam extrapolando suas funções, reagiu muitas vezes com descaso. Tais vereadores se acharam desrespeitados como autoridades de um poder constituído e pressionaram o prefeito Miguel Belmiro Júnior para que este tomasse uma atitude contra o Dr. Rafael. Miguelzinho e seu grupo político resolveram, então, lançar um novo nome para a provedoria do Hospital, fazendo frente a Rafael Gracioli, cujo mandato se encerraria em 31 de março de 2022. O escolhido para a tarefa foi o outro irmão do prefeito, Dr. Alexandre Reis. Bethânia Reis, até então Secretária Municipal de Saúde de Miguelzinho, não concordou com a “armação” contra o ex-marido e pai de seu filho. A discordância acabou custando a ela o cargo que também exercia na Secretaria de Saúde e através do qual havia conquistado o respeito da população, principalmente pela sua atuação na vacinação contra a covid.

Em decorrência dos fatos acima narrados a cidade passou a acompanhar, pelas redes sociais uma briga familiar com desnecessárias exposições íntimas de ambos os lados. A exoneração de Bethânia Reis, e, posteriormente, o afastamento dela da administração do Hospital São Salvador e a do médico Rafael Gracioli da provedoria e administração clínica do HSS também dividiu a população.

É importante ressaltar que a intervenção do Hospital pela Prefeitura se deu com o aval do Ministério Público de Minas Gerais, sob acompanhamento de uma equipe de policiais do GAECO- Grupo de Atuação Especial no Combate a Crime Organizado.

Hoje, passados cinco meses, a justiça mantém a intervenção da Prefeitura no Hospital São Salvador, com base em documentos que levantam suspeitas de irregularidades cometidas na gestão de Rafael Gracioli e Bethânia Reis.

Por outro lado, o antigo provedor continua buscando os seus direitos na justiça, recorrendo das sentenças e acreditando na vitória, afirmando sempre ter agido dentro da legalidade. A cada denúncia ou comentário feito contra o médico por pessoas ligadas ao atual governo municipal, Dr. Rafael rebate, fazendo ‘lives’ pela internet, áudios e vídeos contestando e mostrando documentos que acabam por levantar suspeitas contra o governo do ex-cunhado Miguel Belmiro Júnior. Para o Dr. Rafael Gracioli e para Bethânia Reis, Miguelzinho nada mais quer do que transformar o Hospital São Salvador em um grande palanque político para eleger seu sucessor em 2024.

A população assiste atônita a este imbróglio familiar que atinge diretamente a saúde municipal e que pode estar sangrando os cofres públicos. Reclamações e muitas críticas tem sido feitas sobre o atendimentos dos pacientes no Hospital São Salvador e nos postos de saúde da Prefeitura, onde “falta tudo” : de médicos a remédios. Não seria por falta de recursos financeiros, já que, desde que assumiu o HSS em janeiro passado, a prefeitura já fez um aporte de mais de 3milhões de reais na instituição, adiantando toda a subvenção anual que normalmente é diluída mensalmente. Mesmo assim, de acordo com o que vem sendo divulgado pela prefeitura, os problemas financeiros são graves. Tanto que na última segunda-feira, dia 30 de maio, o prefeito Miguel Belmiro Júnior , sob a alegação de que houve bloqueio judicial de valores nas contas bancárias do hospital (devido a dívidas passadas), pediu autorização à Câmara Municipal para repassar mais 2 milhões de reais ao HSS. Também sobre esse assunto o Dr. Rafael Gracioli e Bethânia Reis já se manifestaram, lembrando que a prefeitura de Além Paraíba ignorou todas as crises financeiras já vivenciadas pelo Hospital São Salvador limitando-se a repassar mensalmente quantias irrisórias para o atendimento à população. Segundo Bethânia Reis, o repasse mensal era da ordem de R$ 280.000.00 (duzentos e oitenta mil reais) para atender uma população de mais de 35mil habitantes. Dr. Rafael lembra que a crise financeira do HSS é a mesma pela qual passam as casas de caridade que, como o HSS, são instituições filantrópicas. Atualmente, vêm sendo realizadas diversas manifestações públicas, em nível nacional, pedindo que os governos olhem com mais zelo e carinho por essas instituições.

Sobre as reclamações dos interventores da PMAP a respeito de dívidas acumuladas, o provedor afastado do HSS alfineta José Roberto Monteiro - o interventor indicado pelo prefeito Miguel Belmiro Júnior. Para o Dr. Rafael, um bom administrador não se faz em meio à abundância de recursos financeiros. O difícil – e ele teria conseguido isso – foi administrar na escassez, fazendo malabarismos para manter em funcionamento uma instituição centenária e deficitária, transformando-a em um Hospital respeitado e que tão bem vinha atendendo à população nos últimos tempos.

(Por: Marilia Rosestolato Muniz)