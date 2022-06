Dia da Família é comemorado no Asilo Ana Carneiro

Integrantes do Projeto Re-Vivendo, promoveram uma tarde muito especial aos internos do Asilo Ana Carneiro no último dia 15 de maio, comemorando o Dia da Família.

No dia anterior (14) os internos receberam um tratamento todo especial, com mais um Dia da Beleza, onde os profissionais da área, todos voluntários, realizaram serviços de cortes de cabelos, manicure e pedicure.

A Festa da Família foi embalada ao som do Grupo Musical Hamilton e Mauro & Amigos que cantou e encantou os presentes, colocando todos para dançar e se divertir.

O grupo promove diversas ações junto ao Asilo Ana Carneiro entre elas as campanhas visando arrecadar materiais de higiene, campanha do quilo, campanha de óleo e de biscoitos. Também vem sendo realizado trabalhos manuais com os internos como a colagem e a pintura, tornando tardes alegres e inesquecíveis.

Fundado em 02 de novembro de 2013, por um grupo de voluntários de diversos setores da sociedade alemparaibana, o Projeto Re-Vivendo vem transformando a vida dos internos do Asilo Ana Carneiro, trabalhando a auto-estima, zelando com amor e solidariedade, mostrando que a valorização do SER será sempre superior ao TER.

O Projeto Re-Vivendo está aberto aos profissionais da área de beleza que queiram se juntar, unindo forças no ato de cuidar e na valorização da vida.